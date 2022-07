Com a semana livre de preparação, o Vila Nova tem aproveitado para aprimorar situações do jogo que podem ajudar o time colorado na busca por pontos pela permanência na Série B. O fundamento da finalização é um aspecto que o técnico Allan Aal tem priorizado nos últimos dias. Entre os clubes da Segundona, o Tigre é o que mais precisa finalizar para marcar um gol na competição nacional.

A média é de um gol do time colorado a cada 22,3 chutes na Série B. O líder na estatística é o Sampaio Corrêa, que marca uma vez a cada 10,5 finalizações. O índice do Vila Nova é o mais alto também pelo fato do clube vilanovense ter o pior ataque da competição nacional com 12 gols.

A ideia do técnico Allan Aal é melhorar o aproveitamento de chutes. O treinador, que tem feito treinos mais longos nas semanas livres, de até 2h30, tem o desejo que o time finalize, mesmo que em menor número, mas acerte mais o gol para o Vila se aproximar de vitórias.

Até aqui, o Vila Nova tem média de 67,8% chutes errados por hoje. É o décimo entre os 20 times da Série B.

“Nós queremos marcar mais gols, por isso o Allan (Aal, técnico) tem ajustado a equipe. Se a gente ganhar de 1 a 0, vai ser ótimo e queremos ganhar sempre se tiver de ser assim. Mas estamos trabalhando para melhorar nosso aproveitamento nas finalizações para sairmos de campo com mais vitórias”, comentou o volante Ralf, que voltou a ser titular nos últimos dois jogos e deve seguir no 11 inicial do Tigre nas próximas partidas.

O discurso no Vila Nova é de fazer um 2º turno “digno e diferente” do que foi a primeira metade do campeonato. “Temos que subir degrau a degrau, mas o jogo contra o Vasco foi uma chave que conseguimos virar ao sair com os três pontos. Não conquistamos nada ainda, mas, unidos, vamos buscar nossos pontos”, completou o volante do Vila Nova.

ASPIRANTES

O Vila Nova venceu a Ponte Preta, por 1 a 0, nesta quinta-feira (28), e assumiu a liderança provisória do Grupo B do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, com oito pontos.

No OBA, o meia João Lucas marcou o único gol do time colorado no duelo válido pela 4ª rodada do torneio Sub-23.