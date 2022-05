Esporte Vila Nova aprova volta ao Serra Dourada e estuda novos jogos no local Diretoria colorada deseja mandar partidas de maior apelo público no Serra e já mira compromisso contra Grêmio

Após participar da reabertura do Estádio Serra Dourada, o Vila Nova planeja utilizar a praça esportiva em mais ocasiões na sequência da temporada. Sem exigência de quantidade de lux, na iluminação do local, em jogos da Série B do Brasileiro, o clube colorado trabalha com a possibilidade de retornar ao principal palco do futebol goiano ainda neste mês.O planejamento do Vi...