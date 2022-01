Esporte Vila Nova aproveita período sem jogos para fazer ajustes no OBA Tigre pretende ter novos bar e iluminação para a abertura do Goiano. Sala do VAR vai receber ajustes

O torcedor do Vila Nova que for ao OBA a partir do dia 27 de janeiro para a estreia do Campeonato Goiano contra o Goiatuba deve perceber novidades na casa vilanovense. Desde o início de dezembro do ano passado, o local tem passado por obras que devem ficar prontas para a abertura do próximo Estadual.O setor A do estádio, que fica do lado esquerdo das cabines de rádio...