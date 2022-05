Esporte Vila Nova assume maior invencibilidade como mandante entre times do Campeonato Brasileiro Entre os 124 times na disputa das quatro divisões do Campeonato Brasileiro, a equipe goiana defende maior sequência sem derrota em casa, com 24 jogos

A derrota do Atlético-MG no clássico para o América-MG, neste sábado (7), colocou o Vila Nova como o time com a maior invencibilidade como mandante entre os 124 clubes que disputam as quatro divisões do Campeonato Brasileiro. A derrota do Galo encerrou com a sequência de 37 partidas da equipe alvinegra sem derrotas em casa. O Tigre não perde em Goiânia há 24 jogos. ...