Esporte Vila Nova atropela Aquidauanense e vai à semi da Copa Verde Vila Nova goleia no OBA e, na semi do torneio regional, pega o Nova Mutum

Sem dar sopa para o azar e enchendo os olhos dos torcedores que foram ao OBA na noite desta quinta-feira (4), o Vila Nova atropelou o Aquidauanense-MS, por 7 a 0, e confirmou classificação para a semifinal da Copa Verde. O Tigre já havia vencido o jogo de ida, por 1 a 0, no Mato Grosso do Sul. Com a goleada em noite inspirada do atacante Pedro Júnior, o Vila Nova...