Esporte Vila Nova aumenta competitividade e opções com pacote de reforços Diretoria do Tigre acertou com oito nomes para a sequência da temporada, que terá jogos pela Série B e Copa do Brasil

O Vila Nova aproveitou o período sem jogos após a eliminação no Campeonato Goiano para reforçar o elenco para a sequência da temporada. Com oito contratações, o clube colorado praticamente fecha o elenco para a disputa da Série B e da continuidade da Copa do Brasil. O técnico Higo Magalhães, agora, passa a ter até três opções por posição. Das oito novidades, três são para o se...