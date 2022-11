O Vila Nova trabalha para contratar o substituto do técnico Allan Aal e nomes de treinadores que fizeram bons trabalhos na Série B do Campeonato Brasileiro estão em pauta. Publicamente, a direção do Tigre não comenta sobre o novo treinador e deve fazer isso apenas quando o contrato com o novo profissional estiver assinado.

O clube tem procurado alguns nomes no mercado para saber a situação de treinadores.

Um dos nomes favoritos é o de Claudinei Oliveira. O treinador paulista, de 53 anos, comandou o Sport na Série B e chegou à última rodada, contra o Vila Nova, ainda com pequenas chances de subir para a 1ª Divisão. No futebol goiano, Claudinei Oliveira acumula duas passagens pelo Goiás, em 2014 e 2019.

Outro nome ventilado no OBA para assumir a equipe é o de Adilson Batista. O treinador comandou o Londrina na última Série B e fez com que o time, além de reagir na competição, pudesse chegar a sonhar com o acesso durante a segunda metade da Segundona.

O técnico Léo Condé fez ótimo trabalho no comando do Sampaio Corrêa ao terminar a Série B na 5ª colocação. O time maranhense ficou marcado por ser muito forte como mandante, principal deficiência mostrada pelo Vila Nova em 2022.

Outros nomes lembrados no OBA foram os de Daniel Paulista e Gilmar Dal Pozzo. Este último recebeu contato da diretoria colorada via seu representante e esperava por uma evolução nas conversas.