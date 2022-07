Esporte Vila Nova bate o Juventude e vence a 1ª no Brasileiro de Aspirantes Fora de casa, Tigre fez 1 a 0 na equipe gaúcha com gol do atacante Riquelme

O Vila Nova venceu o Juventude, por 1 a 0, nesta quinta-feira (7), pela 2ª rodada do Brasileiro de Aspirantes. O atacante Riquelme, ex-Atlético-GO, fez o único gol da partida disputada em Bento Gonçalves-RS. Essa foi a primeira vitória do Tigre na competição nacional. No outro jogo da chave, RB Bragantino e Ponte Preta empataram por 1 a 1. VENCEMOS! 🇦🇹⚽️ ...