Foi com dose de emoção, mas o Vila Nova está classificado para a 2ª fase da Copa do Brasil. O time colorado saiu atrás no placar e precisou buscar o empate, por 1 a 1, com o Real Noroeste-ES na noite desta terça-feira (28), no Estádio José Olímpio Rocha, em Águia Branca (ES) para avançar de etapa na Copa do Brasil e embolsar mais R$ 1,4 milhão de prêmio.

O quarto empate seguido do Vila Nova foi o suficiente para atingir o objetivo do clube no interior do Espírito Santo e faz com que a sequência de invencibilidade do time colorado chegasse a oito jogos na temporada. Agora, o Vila Nova aguarda o classificado entre São Bernardo-SP e Náutico, que se enfrentam nesta quarta-feira, 1º de março, às 20 horas, no Estádio 1º de maio, em São Bernardo do Campo.

Em casa e com necessidade de vencer a partida para avançar na Copa do Brasil, o Real Noroeste começou a partida com maior presença no ataque e com jogadas mais perigosas. Só que o domínio capixaba durou pouco menos de 15 minutos.

O Tigre tomou as rédeas da partida logo em seguida e passou a criar mais chances de gol na partida. O time colorado só não abriu o placar, aos 37 minutos, porque o goleiro Neguete fez uma grande defesa. O atacante Guilherme Parede finalizou com força, da linha da pequena área, mas parou no goleiro do Real Noroeste.

No início do 2º tempo, o Vila Nova vacilou e sofreu o primeiro gol. O zagueiro Eduardo Doma errou e permitiu o avanço do meia Dudu Perotti, que chutou rasteiro e cruzado para vencer o goleiro Vanderlei. O time colorado voltou a ser vazado após 788 minutos de invencibilidade da defesa.

O Tigre passou a atacar de forma mais contundente e quase empatou o jogo aos 13 minutos, com Neguete aparecendo mais uma vez. O goleiro Vanderlei também salvou aquele que seria o segundo gol do time capixaba e que complicaria de vez a vida do Vila Nova no Espírito Santo.

O empate não demorou muito a acontecer. Aos 20 minutos, o atacante Lourenço recebeu a bola na entrada da área e chutou rasteiro. A bola passou pela defesa e, desta vez, o goleiro Neguete nada pôde fazer para impedir. Quatro minutos depois, o Tigre parou na trave e quase conseguiu a virada em finalização de Vinícius Leite.

Novamente com o placar favorável, o Vila Nova se organizou e não deixava o Real Noroeste assustar Vanderlei. O problema para o Tigre é que o árbitro assinalou dez minutos de acréscimos. O clima de tensão pairava sobre o Estádio José Olímpio Rocha, mas o time colorado foi eficiente para assegurar o empate e carimbar seu passaporte para a 2ª fase da Copa do Brasil.

Com as classificações conquistadas nas copas Verde e do Brasil, o Vila Nova se volta para a disputa das quartas de final do Campeonato Goiano. O time colorado recebe o Anápolis no próximo sábado (4), às 16 horas, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. O Tigre precisa vencer para se classificar no tempo regulamentar. Em caso de novo empate, a vaga na semifinal será disputada nos pênaltis.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio José Olímpio Rocha, em Águia Branca (ES).

Árbitro: José Mendonça da Silva Júnior (PR).

Assistentes: Jefferson Cleiton Piva da Silva (PR) e João Fábio Machado Brischiliari (PR).

REAL NOROESTE: Neguete; Gabriel, Clebson, Jhonathan e Guga; Victor Salvador (Alysson Caucaia), Balbino e Dudu Pedrotti (Lukinha); Juninho Potiguar (Robert), Piauí (Damian) e Renan Santos (Lorran). Técnico: Duzinho Reis.

VILA NOVA: Vanderlei; Diego Renan, Eduardo Doma, Jordan e Rodrigo Gelado (Rian); Ralf, Sousa (João Lucas) e Marlone (Vinícius Leite); Lourenço (Rickson), Neto Pessoa e Guilherme Parede (Hyuri). Técnico: Claudinei Oliveira.

Gols: Dudu Pedrotti aos 2’ do 2º tempo (Real Noroeste); Lourenço aos 20’ do 2º tempo (Vila Nova)