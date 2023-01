O Vila Nova empatou com o Anápolis, neste sábado (14), por 1 a 1, pela 2ª rodada do Campeonato Goiano, no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis. O Tigre saiu atrás, sofrendo um gol no primeiro tempo, e empatou na segunda etapa.

A equipe colorada tem 4 pontos e lidera o Goianão, pelo menos provisoriamente, já que cinco jogos serão disputados neste domingo (15).

Na 1ª rodada, o Vila Nova goleou o Goiânia por 3 a 0.

O Anápolis somou seu primeiro ponto no Estadual, já que perdeu para o Inhumas por 1 a 0 na estreia.

O Vila Nova assustou primeiro com Rickson, que, na esquerda da área, acabou chutando para fora. Ariel arriscou o chute de fora da área como resposta e a bola passou próxima do gol de Vanderlei.

O jogo ficou morno, e o Tigre voltou a ter chances após os 20 minutos. Aos 21, Marlone tentou de cabeça e Rodrigo defendeu fácil. Ariel exigia da marcação vilanovense e, por falta nele, Lourenço foi amarelado.

O Anápolis se colocava bem no jogo e chegou ao gol aos 25 minutos. O Galo da Comarca ficou um tempo no ataque, brigando pelas bolas e insistindo para não perder a posse. Deu certo. Gonzalo brigou pelo alto e escorou a bola, que sobrou para Ariel, da meia-lua e marcado por Jordan, chutar para marcar. 1 a 0 Anápolis.

Até o fim do primeiro tempo, Neto Pessoa teve chance de cabeça, Elyezer tentou um chute de muito longe e Vanderlei tirou pelo alto, e o Vila Nova assustou em novo desvio de cabeça.

O segundo tempo começou com o Anápolis criando chance. O Vila Nova saiu para buscar o empate e deu mais espaços, aproveitados pelo Galo da Comarca. Vinícius Leite finalizou com perigo para o Tigre aos 12 minutos.

O Anápolis carimbou a trave em cabeçada de Rafael em cobrança de escanteio, mas o árbitro já tinha marcado irregularidade do ataque do Galo da Comarca.

O Vila Nova teve chance na frente, e Hyuri quase alcançou para finalizar aos 23 minutos.

O Tigre trocou no meio-campo, com a saída de Ralf e Marlone e entrada de Sousa e João Lucas. Em cobrança de falta, Lourenço assustou o goleiro do Anápolis, aos 30.

O Tigre pressinou em busca do empate. Aos 35, João Lucas conseguiu espaço, depois de esperar o melhor momento para o chute da direita de fora da área. O jovem finalizou e o goleiro Rodrigo aceitou no canto esquerdo, apesar de ter chegado na bola.



Ficha técnica

Jogo: Anápolis x Vila Nova

2ª rodada do Campeonato Goiano

Local: Estádio Jonas Duarte (Anápolis/GO).

Data: 14/1/2023 (sábado).

Horário: 16 horas.

Árbitro: Jean Carlos Narciso.

Assistentes: Leone Carvalho e Márcio Marques.

ANÁPOLIS: Rodrigo; Fábio, Igor Matheus, Rafael Costa e Davi; Felipe Dias, Wandinho (Kiko), Elyeser (Vinícius) e Ariel (Eduardo Ninja); Gonzalo (Igor Cássio) e Tito (Cazzeta). Técnico: Luiz Carlos Winck.

VILA NOVA: Vanderlei; Marcelinho, Rafael Donato, Jordan e Diego Renan; Ralf (Sousa), Rickson (Hyuri) e Marlone (João Lucas); Lourenço (Gabriel Domingos), Neto Pessoa e Vinícius Leite (Wendson). Técnico: Claudinei Oliveira.

Gols: Ariel (25'/1ºT), João Lucas (35/2ºT)