Esporte Vila Nova busca fôlego para série decisiva em duas frentes Após vitória no clássico, elenco colorado terá semana aberta para treinos e descanso dos jogadores. Dragão segue reforçando seu elenco

Pela primeira vez desde o início da temporada, o Vila Nova terá uma semana cheia para trabalhar e usará o período para descansar o elenco colorado após confirmar classificação às quartas de final do Goianão. O planejamento do técnico Higo Magalhães agora ganhou a Copa do Brasil como atenção, portanto há possibilidade do treinador preservar alguns jogadores contra o Crac. ...