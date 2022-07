O Vila Nova está ativo no mercado e deve anunciar reforços nas próximas semanas e durante o período de contratações, entre 18 de julho e 15 de agosto. Sem especificar posições ou quantidade, o presidente Hugo Jorge Bravo afirmou que o clube busca novos jogadores para a sequência da Série B.

De acordo com o dirigente, o momento da equipe na competição tem atrapalhado algumas negociações. “Estamos buscando reforços. Alguns atletas que estavam apalavrados, pela circunstância no campeonato, estão refutando o que é normal. Para nós talvez seja até um livramento, precisamos de pessoas com apetite”, contou Hugo Jorge Bravo.

Na opinião do presidente do Vila Nova, a chegada do técnico Allan Aal pode revigorar o ambiente no clube colorado e as contratações serão feitas com o aval da comissão técnica que vai estrear no comando do Tigre na próxima sexta-feira (8), contra o Bahia.

Leia também

- Allan Aal quer mudança de mentalidade no Vila Nova

- Vila Nova vai doar quase 6 mil ingressos para duelo contra o Bahia

“A nova comissão chegou, e querendo ou não revigora as energias. Vamos fazer (contratações) na medida consensual com a comissão técnica. Estamos conscientes do momento que vivemos, por isso pedimos mobilização. Nossa torcida é capaz de nos ajudar com conquistas, isso já foi provado várias vezes. Até o dia 18 (de julho) ou o fechamento da janela vão chegar reforços”, salientou o dirigente.