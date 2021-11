Esporte Vila Nova cede empate ao Guarani e deixa escapar pontuação almejada Após abrir dois gols de diferença, time colorado vê reação do time paulista e polêmica com arbitragem

Após abrir vantagem de dois gols no placar, o Vila Nova permitiu o empate do Guarani, por 2 a 2, na noite deste domingo (7), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o empate, o Tigre ainda não atingiu a pontuação almejada para escapar da ameaça do rebaixamento. O jogo foi cercado por polêmicas pela não utilização d...