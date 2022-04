O Vila Nova ganhou um banho de água fria ao ceder empate ao Londrina, por 2 a 2, na noite desta sexta-feira (29), no Estádio do Café, pela 5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Tigre conquistava a primeira vitória até os acréscimos, mas sofreu um gol aos 48 minutos do 2º tempo e segue na zona do rebaixamento na 17ª colocação.

Com o empate, a equipe colorada chegou ao nono jogo consecutivo sem vencer na temporada. A última vitória do time goiano foi no dia 12 de março, quando derrotou o Goianésia, por 3 a 1, pelas quartas de final do Campeonato Goiano. Com o empate diante do Londrina, o time colorado soma quatro pontos em cinco jogos disputados.

Os planos traçados pelo técnico Higo Magalhães para enfrentar o Londrina precisaram ser modificados muito rápido. O Londrina começou o jogo com tudo pelo lado esquerdo da defesa colorada, que conta com o volante Moacir improvisado como lateral esquerdo. Na segunda tentativa, antes do segundo minuto de jogo, Samuel Santos levantou bola na área e encontrou Gabriel Santos livre, entre os dois zagueiros do Vila Nova, para subir e cabecear no cantinho para abrir o placar.

Após o duro golpe logo no início, o Vila Nova se lançou ao ataque e teve uma boa chance com Matheuzinho, que chutou por cima. Logo depois, aos sete minutos, Rafael Donato recebeu cruzamento precioso de Victor Andrade e cabeceou para empatar, em lance muito parecido com o gol do Londrina. No entanto, o lance passou por revisão do árbitro de vídeo e acabou anulado por impedimento.

Aos 12 minutos, o Londrina voltou a marcar no Café. Desta vez, Douglas Coutinho, ex-Vila Nova, recebeu na área após bate-rebate e finalizou para vencer Georgemy. O segundo gol do Tubarão foi anulado devido a um toque da bola no braço do atacante do Londrina. Na reta final do 1º tempo, Gabriel Santos teve a chance de ampliar, mas chutou na rede pelo lado de fora. A resposta com Victor Andrade parou nas mãos do goleiro Matheus Nogueira.

Assim como no 1º tempo, o Londrina começou a etapa final mais aceso e quase ampliou o placar. Caprini fez boa jogada individual e serviu Douglas Coutinho, que invadiu a área e chutou rasteiro. Georgemy teve boa reação e se esticou para evitar o segundo gol. Aos oito minutos, o goleiro colorado evitou gol após chute de Marcinho.

A sorte do Vila Nova começou a mudar aos 12 minutos. O lateral Watson foi expulso ao levar o segundo cartão amarelo por falta em Victor Andrade. Na cobrança, aos 13, Arthur Rezende levantou bola na área e Pablo Dyego apareceu no primeiro poste para desviar de cabeça e empatar.

Empolgado com o empate, o Tigre foi buscar a virada. Aos 20 minutos, Matheuzinho chutou da entrada da área e acertou o pé da trave. O meia colorado ficou pedindo toque de mão do defensor do Londrina dentro da área. O árbitro foi chamado pelo VAR, que indicou bloqueio com o braço do zagueiro Augusto. Pênalti assinalado. Aos 24, Arthur Rezende foi para a cobrança e acertou o cantinho esquerdo do gol para virar.

Quando tudo parecia festa para os colorados, o Tigre sofreu um duro golpe aos 48 minutos. O meia João Paulo chutou da entrada da área no cantinho esquerdo de Georgemy, que saltou e não alcançou para impedir o empate.

Próximo jogo

O Vila Nova volta a campo na próxima sexta-feira (6), às 19 horas, para enfrentar o Náutico no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, pela 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Depois dessa partida, o Tigre vai enfrentar o Fluminense, no Serra Dourada, pela Copa do Brasil no dia 11 de maio (quarta-feira).

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio do Café, em Londrina (PR)

Árbitro: Diego Pombo López (BA). Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Jucimar dos Santos Dias (BA). VAR: Péricles Bassols Pegado Cortez (SP)

Gols: Gabriel Santos 1’ do 1º tempo e João Paulo aos 48’ do 2º tempo (Londrina); Pablo Dyego aos 13’ e Arthur Rezende aos 24’ do 2º tempo (Vila Nova)

Expulsão: Watson (Londrina)

Londrina: Matheus Nogueira; Samuel Santos (Watson), Saimon, Augusto (Luis Mandaca) e Felipe Vieira; João Paulo, Jhonny Lucas (Marcinho) (Mirandinha) e Alan Ruschel (Denílson); Douglas Coutinho, Gabriel Santos e Caprini. Técnico: Adilson Batista

Vila Nova: Georgemy; Alex Silva, Rafael Donato, Renato e Moacir (Bruno Collaço); Ralf (Pablo Roberto), Arthur Rezende e Wagner (Daniel Amorim); Matheuzinho (Diego Tavares), Pablo Dyego e Victor Andrade (Alisson Cassiano). Técnico: Higo Magalhães