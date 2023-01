Nos acréscimos do 2º tempo, o Vila Nova cedeu empate ao Grêmio Mauaense, 1 a 1, na tarde deste sábado (7) e viu a decisão sobre a classificação para a 2ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior ser adiada para a 3ª rodada do Grupo 28.

A partida foi disputada em um nível muito acirrado, com o Mauaense, equipe anfitriã do Grupo 28, sendo mais ativo no ataque na maior parte do tempo. Só que o Vila Nova conseguia se defender com organização e não cedia chances claras para o adversário.

O gol colorado foi anotado por Kaian Ferreira, que saiu do banco de reserva para abrir o placar no Estádio Pedro Benedetti. Aos 37 minutos do 2º tempo, o atacante aproveitou cruzamento e finalizou de cabeça para vencer o goleiro Kawe Emanuel.

Com aquele resultado parcial, o Vila Nova carimbava classificação antecipada para a 2ª fase, mas o time da casa se lançou ao ataque com o intuito de evitar uma eliminação precoce. Aos 45 minutos, Luizinho pegou o rebote e conseguiu o empate.

O resultado deixa o Vila Nova com quatro pontos ainda na liderança da chave. Na última rodada, o Tigre encara o lanterna Mauá na terça-feira (10), às 15h15. Um empate garante o time colorado na 2ª fase da Copinha.

