O Vila Nova publicou neste fim de semana dados sobre a redução da dívidas do clube colorado nos últimos três anos. O clube comemora a resolução de 107 ações trabalhistas no período e redução de mais de R$ 12 milhões no passivo do clube.

Além dessa diminuição no número de ações trabalhistas, o Vila Nova também comemora o fato de ter praticamente zerado o número de novas ações contra o clube. O Tigre informa que nos últimos três anos houve apenas uma nova ação trabalhista de jogador contra o Vila Nova e nenhuma vinda de um treinador.

Na esfera cível, o Vila Nova informou que enfrentou apenas uma ação, mas que a mesma foi quitada e arquivada. Outro ponto abordado pelo clube foi a ausência de penhoras de valores nas bilheterias do clube em dias de jogos.

Na mesma publicação, o Vila Nova aponta que o clube ainda possui cerca de R$ 30 milhões em dívidas, divididas em passivo trabalhista, cível, tributário e em discussões que tramitam na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).