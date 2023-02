Mesmo sem seu principal jogador desde os primeiros minutos da 4ª rodada, a defesa do Vila Nova chega à última rodada da fase de classificação do Campeonato Goiano como a menos vazada. A força defensiva demonstrada pelo Tigre faz com que o time colorado tenha também o melhor saldo de gols entre os 12 clubes participantes deste Goianão.

Capitão colorado e destaque da defesa do Vila Nova, Rafael Donato saiu de campo lesionado aos quatro minutos do primeiro tempo do clássico contra o Atlético-GO, seis rodadas atrás. Após a saída do defensor, o Vila Nova sofreu apenas três gols, incluindo os dois sofridos no empate com o Dragão.

No clássico, o escolhido pelo técnico Claudinei Oliveira para substituir Rafael Donato foi Carlos Alexandre. O zagueiro seguiu como titular da equipe na vitória sobre o Iporá (3 a 0), na derrota no clássico para o Goiás (1 a 0) e no empate com o Grêmio Anápolis (0 a 0).

Nas três últimas vitórias, sobre Goianésia, Inhumas e Morrinhos, a dupla de zaga titular foi formada por Eduardo Doma e Jordan. Nesta sequência, o time colorado saiu de campo sem sofrer gols.

Além da resposta positiva dos três defensores utilizados por Claudinei Oliveira, a defesa colorada contou também com a proteção experiente do volante Ralf e o crescimento de produção do goleiro Vanderlei. Aos 38 anos, Ralf foi utilizado em todos os dez jogos do Vila Nova no Goianão, em nove deles como titular. O meio-campo colorado tem recebido elogios.

Vanderlei chegou ao Vila Nova com status de titular absoluto e assumiu essa condição desde a estreia. Após o início de competição com algumas atuações inseguras, o goleiro, de 39 anos, cresceu de rendimento e tem sido figura importante para manter a defesa do Vila Nova como a menos vazada da competição.

Depois da vitória sobre o Morrinhos, Claudinei Oliveira elogiou o desempenho defensivo de sua equipe. Na coletiva, o treinador chegou a citar a importância de construir uma defesa sólida para chegar forte na Série B. Claudinei lembrou que o sucesso defensivo costuma premiar as equipes com o acesso.

Nas últimas dez edições da Série B, ao menos 50% dos clubes que terminaram com as melhores defesas conseguiram subir. Isso ocorreu em quatro das dez últimas edições. Em outras seis disputas, 75% das vagas à Série A foram preenchidas com equipes que terminaram entre as quatro menos vazadas do torneio.

Melhores defesas do Goianão

1º Vila Nova - 5

2º Anápolis - 7

Goiás - 7

4º Aparecidense - 10

5º Crac - 11

6º Goianésia - 12

7º Atlético-GO - 13

Iporá - 13

9º Morrinhos - 15

10º Inhumas - 19

11º Grêmio Anápolis - 20

12º Goiânia - 22



Melhores saldos de gols do Goianão

1º Vila Nova - 11

2º Goiás - 10

3º Atlético-GO - 9

4º Anápolis - 4

Crac - 4

6º Aparecidense - 1

7º Iporá - 0

8º Goianésia - (-3)

Morrinhos (-3)

10º Grêmio Anápolis (-10)

11º Inhumas (-11)

12º Goiânia (-12)