Esporte Vila Nova começa a formatar time com defesa titular de 2021

O Vila Nova iniciou 2022 com poucas contratações - apenas seis, até agora, diferente de temporadas anteriores -, apostou na renovação com o técnico Higo Magalhães e manteve a base de um setor que deu certo ano passado: a defesa. A equipe vilanovense poderá estrear com a mesma formação defensiva que disputou as últimas partidas da Série B 2021.Na competição nacional, o Tigre teve ...