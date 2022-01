Esporte Vila Nova confirma jogo-treino antes da estreia do Goianão Atividade fechada para torcida será contra o Brasília no CT do Tigre, no sábado (15)

O Vila Nova confirmou que disputará um jogo-treino antes da estreia do Goianão. O teste será disputado contra o Brasília, no sábado (15), no CT do Tigre, a partir das 15 horas. A atividade será fechada para torcida e imprensa. Leia mais: atacante é novo reforço do Vila Nova O planejamento da diretoria e comissão técnica do Vila Nova pretendem agendar mais uma atividade teste a...