Neste domingo (19), o Vila Nova anunciou a saída de nove jogadores do elenco, iniciando o processo de reformulação para a próxima temporada. Foram liberados nove atletas e, entre eles, três dos quatro goleiros do grupo principal: Tony, Georgemy e Pedro Campanelli.

Georgemy havia confirmado a despedida do Vila após o time vilanovense perder pela segunda vez seguida nos pênaltis a final da Copa Verde, na noite de sábado (19), para o Paysandu, após empate de 1 a 1 no Estádio Serra Dourada. Ele acertou a transferência para o Novorizontino-SP.

Na posição, ficou apenas o prata da casa Heitor, de 21 anos e que foi titular na campanha em que o clube chegou à fase semifinal do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Assim, o Tigre terá de buscar no mínimo mais dois especialistas na posição no mercado e em condições de serem titulares.

Além do trio de goleiros, estão de saída: Alisson Cassiano e Matheus Mancini (zagueiros), Railan (lateral), Diego Tavares, Daniel Amorim, Rubens (atacantes).

Diego Tavares acertou a transferência para o Remo-PA. Antes desta lista de nove nomes, Dentinho (atacante) e Arthur Rezende (volante) haviam sido liberados e não participaram da final da Copa Verde.

Dos que saíram, Pedro Campanelli é o que menos jogou - só duas vezes. Tony se firmou após a chegada do técnico Dado Cavalcanti e atuou 35 vezes. Ele deve se transferir para o Guarani.

Daniel Amorim (32 jogos e dois gols), Diego Tavares (30 partidas e dois gols) e Rubens (30 jogos e sete gols) também tiveram bom número de atuações neste ano. Matheus Mancini, filho do técnico Vagner Mancini, jogou cinco vezes e marcou um gol, sobre o Guarani. Alisson Cassiano teve 24 atuações.