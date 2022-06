Esporte Vila Nova conhece tabela do Brasileiro de Aspirantes, que terá novo formato Time colorado será o único representante do futebol goiano na disputa

A CBF divulgou nesta quarta-feira (15) a tabela do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, que terá o Vila Nova como representante do futebol goiano. O time colorado terá o Juventude, a Ponte Preta e o RB Bragantino como adversários na fase de grupos. Essa será a segunda participação do Vila Nova no Brasileiro de Aspiranres. Em 2020, o clube colorado foi o vice-campeão do to...