Esporte Vila Nova conquista 1º título do Goiano feminino Equipe colorada bateu o Aliança por 2 a 1 no jogo de volta da final, uma semana depois de vencer a ida por 2 a 0

O Vila Nova voltou a vencer o Aliança, neste sábado (13), e é campeão goiano de futebol feminino pela primeira vez. No Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), o Tigre bateu o rival por 2 a 1 no jogo de volta, depois de ganhar o jogo de ida por 2 a 0. É o primeiro título do Vila Nova no Estadual feminino. A equipe foi montada com base em parceria com a Universo e já c...