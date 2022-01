Esporte Vila Nova conta com campeões para quebrar jejum sem título do Goianão Além do técnico Higo Magalhães, campeão como jogador, o Tigre tem cinco atletas que já levantaram o troféu do Goianão na carreira

O Vila Nova iniciará o Campeonato Goiano 2022 com o peso de quebrar o longo jejum de título estadual que perdura desde 2005. Esta cobrança começa a ganhar forma a partir desta terça (25), às 19h30, quando o Tigre abre o Estadual contra o Goiatuba, no Estádio Olímpico. Apesar de ser uma sequência considerável do clube, alguns jogadores e o técnico, Higo Magalhães, senti...