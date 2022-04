Esporte Vila Nova conta com dupla mais que experiente na Série B Vila Nova tem como trunfo rodagem de dois atletas especialistas na 2ª Divisão do Brasileiro

Não falta no Vila Nova experiência para a disputa da Série B do Brasileiro, não apenas pelo número de participações da equipe colorada na competição, 12 nos pontos corridos e 24 no geral, mas em nomes do atual elenco. Dois jogadores se destacam na história do campeonato. Os polivalentes Pedro Bambu e Moacir beiram a marca de 500 jogos na Segundona. Entre os atletas que ...