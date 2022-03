Esporte Vila Nova conta com elenco experiente para avançar na Copa do Brasil Time colorado possui jogadores acostumados com a disputa da milionária competição nacional

O Vila Nova confia que a experiência do seu elenco na Copa do Brasil pode ser um diferencial da equipe colorada contra o Rio Branco-AC, pela 1ª fase do torneio nacional. Do time considerado titular, apenas um jogador, o volante Pablo Roberto, não disputou a competição na carreira e fará sua estreia na próxima quarta-feira (2), contra a equipe acreana.Os mais experientes ...