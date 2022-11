Em fase de recuperação de cirurgia no ligamento cruzado do joelho, o atacante Victor Andrade terá o contrato renovado com o Vila Nova até o final de 2023. O jogador teve boas atuações em 2022, até se contundir no jogo em que o Tigre empatou de 1 a 1 diante do Guarani, no dia 2 de junho. Desde então, se dedica às etapas de reabilitação para que possa estar em boas condições clínicas e físicas para a próxima temporada.

No próximo ano, o Vila Nova tem 50 jogos oficiais garantidos: onze pelo Goianão, um na Copa do Brasil e 38 partidas na Série B. A expectativa é de que em dezembro o atacante possa iniciar o trabalho de transição no campo.

“Estamos renovando o contrato dele (Victor Andrade) até o final de 2023. É um jogador importante para o projeto do clube. Enquanto esteve em campo, mostrou potencial, estava bem tecnicamente e adaptado, mostrava confiança. Chegou aqui questionado, se empenhou e nunca nos deu nenhum problema”, explicou o diretor de futebol do Vila Nova, Carlos Frontini.

Assim, segundo o dirigente, Victor Andrade cumpre as etapas de recuperação da cirurgia em Goiânia e poderá ajudar o clube na próxima temporada, em que o clube terá como desafio terminar o jejum de 17 anos sem conquistar o título do Estadual, além de buscar o acesso à elite nacional.

Em 2022, o clube ainda vive a decepção por perder nos pênaltis, pela segunda vez seguida, a final da Copa Verde, no sábado (19) - a derrota ocorreu no Serra Dourada, diante do Paysandu.

Victor Andrade já se aproxima de seis meses sem atuar. Chegou ao clube no início do Goianão e estreou no dia 5 de fevereiro, na vitória de 3 a 2 sobre o Atlético-GO, no clássico do Estadual. Desde então, foram 21 atuações e dois gols, marcados em jogos do Estadual, até a lesão sofrida durante a Série B.

O Vila Nova reformula o elenco para 2023. Além de contar com Victor Andrade, tenta renovação de contrato de Matheuzinho, tem seis jogadores acertados - os goleiros Vanderlei e Denis Júnior, o zagueiro Carlos Alexandre, o lateral Marcelinho, o volante Rickson e o atacante Vinícius Leite, que retorna ao clube - e deve finalizar a contratação de mais um jogador ofensivo, segundo Frontini.

