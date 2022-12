O Vila Nova anunciou a contratação, por empréstimo, do atacante Yago, de 25 anos. O jogador pertence ao Athletico-PR e estava emprestado ao Guarani em 2022.

Em entrevista ao canal Vilanovida, o presidente Hugo Jorge Bravo revelou que Yago está acertado com o Tigre para a próxima temporada e elogiou as características de velocidade e drible do atacante de beirada. Ao mesmo tempo, o presidente colorado minimizou a falta de gols do jogador nas últimas duas temporadas.



Natural de Taboão da Serra (SP), Yago foi revelado pelo Athletico-PR e tem no currículo a experiência com passagens em clubes por Juventude-RS, Lobos-MEX, Paços Ferreira-POR, Ituano e Cuiabá. Pelo clube do Mato Grosso, Yago participou do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Antes de jogar pelo Guarani, ainda atuou pelo CSA.

Para o ataque, a diretoria do Vila Nova já havia acertado a contratação do atacante Vinícius Leite.