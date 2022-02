Esporte Vila Nova contrata atacante Pablo Dyego Jogador chega na sexta-feira (25) e terá vínculo com o clube até o fim da Série B do Brasileiro

O Vila Nova anunciou, na noite desta quarta-feira (23), a contratação do atacante Pablo Dyego, que teve passagem pelo Atlético-GO em 2021. O jogador terá contrato até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro. Pablo Dyego, de 27 anos, estava no CRB, por último. Na Série B de 2021, marcou quatro gols. Ele já tinha defendido o clube alagoano em outra oportunidade. Também...