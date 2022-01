Esporte Vila Nova contrata Matheuzinho, ex-Atlético-GO Meia-atacante teve boa passagem pelo Dragão em 2019 e 2020 e, por último, estava no Juventude

Matheuzinho, meia-atacante que teve boa passagem pelo Atlético-GO nas temporadas 2019 e 2020, é a quinta novidade do Vila Nova para a temporada de 2022. A contratação do ex-atleticano, anunciada na noite de ano novo, nesta sexta-feira (31), é o resgate da diretoria vilanovense após o clube comercializar mais de mil camisas batizadas de "Manto da Virada". Ficou bem co...