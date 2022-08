Com uma vitória sobre a Chapecoense na bagagem, o Vila Nova voltou de Santa Catarina com ânimo renovado na luta contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. O time colorado quer manter o aproveitamento do 2º turno para conquistar a permanência na divisão intermediária para 2023.

O Vila Nova ainda não perdeu no 2º turno da competição e divide apenas com o líder Cruzeiro esta condição. Com oito jogos disputados no returno, o Tigre é dono da quarta melhor campanha nesta etapa da competição em aproveitamento de pontos. Com 14 pontos somados em 24 possíveis, o time colorado possui 58,3% de aproveitamento dos pontos – o Vila Nova fica atrás apenas de Ituano (76,2%), Cruzeiro (71,4%) e Bahia (61,9%).

O aproveitamento atual, no 2º turno, é mais do que o dobro do obtido pela equipe na primeira metade da competição. No 1º turno, o Vila Nova somou apenas 14 pontos em 19 jogos realizados, o que dá um aproveitamento de somente 24,6% dos pontos disputados. O time colorado foi o pior entre as 20 equipes da competição e aumentou a pressão para uma resposta diferente no 2º turno.

Com a vitória sobre a Chapecoense, o Vila Nova chegou ao nono jogo de invencibilidade na competição. O problema colorado é que nesse período foram apenas três vitórias. O time goiano abusou dos empates ao longo do campeonato, tanto que registra 16 empates e é a equipe que mais registrou igualdades na competição.