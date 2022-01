Esporte Vila Nova cumpre promessa com retorno de Matheuzinho ao futebol goiano

Anunciado na virada do ano, à meia-noite do dia 1º de janeiro, o meia-atacante Matheuzinho é a peça do marketing do Vila Nova. A contratação dele foi oficializada na noite de réveillon com anúncio em redes sociais e cumprimento de promessa da direção após o clube comercializar mais de mil unidades da camisa ‘manto da virada’.Matheuzinho está de volta ao futebol goiano após um ano e do...