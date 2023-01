O Vila Nova dominou o Goiânia no primeiro clássico do Goianão 2023 e goleou o time alvinegro, por 3 a 0, na estreia das equipes no Estadual. No OBA, nesta quarta-feira (11), o Tigre mostrou força na bola parada e bateu o Galo com gols marcados por Marlone, Lourenço e Neto Pessoa.

Todos os gols da partida foram originados de jogadas de bola parada. O primeiro, de Marlone, foi de uma falta direta, o segundo, de Lourenço, saiu após falta levantada na área e o terceiro, de Neto Pessoa, foi após cobrança de escanteio.

Com o resultado, o Vila Nova dorme na liderança do Goianão 2023 com três pontos. O Goiânia é o lanterna, sem pontuar. A primeira rodada será concluída com três partidas nesta quinta-feira.

Os próximos compromissos de Vila Nova e Goiânia serão no final de semana. O Tigre abre a 2ª rodada no sábado (14). O time colorado visita o Anápolis, no Jonas Duarte, a partir das 16 horas. No mesmo horário, mas no domingo (15), o Leão do Sul joga em casa pela primeira vez e encara o Iporá no Genervino da Fonseca.

COMO JOGAM

O Vila Nova de 2023 não mudou muito seu estilo de jogar, apesar da chegada de um novo técnico. Claudinei Oliveira confirmou o time colorado com três atacantes, um meia e dois volantes, como o clube já atuou nos últimos anos. Algo que o treinador frisou que desejava ver na equipe era de uma formação intensa, que brigava por todas as bolas e controlasse o jogo. Deu certo na primeira etapa.

O Goiânia, por sua vez, não fez boa atuação na primeira fase e apenas se defendeu. O time comandado por Lucas Oliveira apresentou problemas de criação e na fase ofensiva. Se defendeu com três defensores, mas não conseguiu diminuir o ritmo do Vila Nova.

DOMÍNIO VILANOVENSE

Desde os primeiros minutos, o Vila Nova dominou o jogo. Principalmente pelo lado esquerdo com Vinícius Leite, Marlone e Diego Renan, a equipe colorada criou lances por meio de troca de passes rápidos e lançamentos para os pontas.

A primeira boa chegada do Tigre surgiu após cruzamento de Diego Renan na direção do atacante Lourenço, o camisa 10 cabeceou com perigo rente à trave esquerda do goleiro Lucio.

Outra boa chegada do Vila Nova ocorreu aos 16 minutos. Diego Renan arriscou de longe e levou perigo para o defensor alvinegro.

O time colorado teve mais posse de bola, ocupou o campo de ataque e criou mais chances para marcar. A persistência virou gol aos 27 minutos.

Depois de lançamento longo, Lourenço foi derrubado na entrada da área: falta. O meia Marlone bateu direto no canto do goleiro Lúcio, que aceitou o chute do camisa 7, e abriu o placar no OBA.

BOLA PARADA

O Vila Nova foi para o intervalo em vantagem, mas nos primeiros minutos da etapa final tratou de ampliar o marcador no OBA. Novamente a bola parada foi decisiva para o time colorado. Aos 12 minutos, Marlone cobrou falta na área, Jordan finalizou na trave e Lourenço, em sua estreia, aproveitou o rebote para marcar o segundo gol do Vila Nova na partida.

Não demorou muito, e aos 17 minutos, o Vila Nova transformou a vitória em goleada. Após cobrança de escanteio, Marlone levantou a bola na medida para o atacante Neto Pessoa cabecear firme e ampliar a vantagem vilanovense no clássico.

DEFESAÇA

O Goiânia demorou a chutar pela primeira vez na direção do gol. O primeiro chute ocorreu aos 34 minutos do 2º tempo. Júnior Ramos arriscou de fora da área e forçou importante defesa do goleiro Vanderlei, que evitou que o Vila Nova fosse vazado em defesa em dois tempos.

ADMINISTROU

Após marcar três gols, o técnico Claudinei Oliveira promoveu mudanças no Vila Nova e o time colorado diminuiu o ritmo na partida. Se fechou no campo de defesa, entregou a bola para o Goiânia e anulou o adversário, que tentou diminuir a desvantagem, mas sem sucesso.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Goiano - 1ª rodada

Jogo: Vila Nova 3x0 Goiânia

Local: OBA (Goiânia/GO)

Data: 11/1/2023

Horário: 19h30

Árbitro: Wilton Sampaio (Fifa)

Assistentes: Bruno Pires (Fifa) e Hugo Correa

VILA NOVA: Vanderlei; Marcelinho (Alex Silva), Donato, Jordan e Diego Renan; Ralf, Rickson (Sousa) e Marlone (Domingos); Lourenço (Hyuri), Neto Pessoa e Vinícius Leite (Wendson). Técnico: Claudinei Oliveira.

GOIÂNIA: Lúcio; Gabriel, Eduardo, Marcelo Xavier (Samuel) e Isaac; Junior Ramos (Thiago), Irismar (Gaúcho) e Romário; Nivaldo (Iago), Assuério (Nilson) e Wallace. Técnico: Lucas Oliveira.

Gols: Marlone, aos 27 minutos do 1º tempo (Vila Nova), Lourenço, aos 12 minutos (Vila Nova) e Neto Pessoa, aos 17 minutos do 2º tempo (Vila Nova)

Cartão amarelo: Gabriel (Goiânia)