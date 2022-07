O Vila Nova anunciou a saída do técnico Dado Cavalcanti após a derrota para o Cruzeiro por 2 a 0, pela 16ª rodada da Série B. A comissão liderada pelo treinador de 40 anos deixa o time colorado após nove jogos no comando do Tigre e nenhuma vitória, com cinco empates e quatro derrotas.

O auxiliar Pedro Gama e o preparador físico Leonardo Fagundes também deixam o Vila Nova.

Com Dado Cavalcanti foram nove jogos, mas nos dois últimos ele não comandou no campo. No empate com a Ponte Preta e na derrota para o Cruzeiro, nos dois últimos compromissos do clube na Série B, o Vila Nova foi comandado por Pedro Gama, auxiliar do treinador que estava suspenso nas partidas.

Leia também:

+ Vila Nova perde para o Cruzeiro no Mineirão

+ Auxiliar admite que Vila Nova sofre mais do que o normal com gols adversários

Dado Cavalcanti foi o segundo técnico do Vila Nova na temporada. Ele assumiu o Tigre no dia 15 de maio, após a demissão de Higo Magalhães que comandou o clube colorado desde meados de 2021.

Conversas nos bastidores do Vila Nova sobre a demissão de Dado Cavalcanti aumentaram nas últimas semanas após o empate com Operário-PR, derrota para o Criciúma e novo empate diante da Ponte Preta. A saída do treinador foi oficializada após o revés para o líder da Série B, o Cruzeiro.

A saída de Dado Cavalcanti ocorre três dias depois da diretoria vilanovense, por meio do vice-presidente Leandro Bittar, mostrar respaldo ao treinador publicamente em entrevista. O dirigente também frisou, porém, que uma mudança poderia ocorrer caso a sequência ruim de resultados seguisse.

Na gestão do presidente Hugo Jorge Bravo, desde o final de 2019, Dado Cavalcanti foi o único treinador, com pelo menos quatro jogos à frente do clube, que não venceu uma partida pelo Vila Nova. Hemerson Maria também não triunfou, mas comandou a equipe em apenas três duelos antes da efetivação de Higo Magalhães.

O Vila Nova ainda não divulgou quem será o substituto de Dado Cavalcanti. Na comissão técnica permanente do clube, Ariel Mamede foi contratado na última semana para atuar como auxiliar-técnico. Caso um treinador não seja contratado até o jogo contra o Bahia, na sexta-feira (8), a tendência é que o profissional comande o Tigre na próxima rodada da Série B.