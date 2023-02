O Vila Nova disse, por meio de nota, que fez a denúncia para que o Ministério Público de Goiás (MP-GO) investigasse manipulação de resultados em jogos da Série B do Campeonato Brasileiro.

Dois jogadores ligados ao clube são alvos de mandados de busca e apreensão. Um deles, o meia Romário, com quem o clube rescindiu ano passado alegando "ato de indisciplina grave", é investigado por ter aceitado participar e recebido valor anteciapdamente, mas acabou não cumprindo o combinado e foi cobrado por manipuladores pelo prejuízo. O outro, o volante Domingos, participou emprestando a conta para receber os valores dos manipuladores.

O clube disse que auxilia o MP-GO nas investigações. Leia a nota na íntegra:

"O Vila Nova Futebol Clube informa que auxilia, na condição de denunciante, o Ministério Público do Estado de Goiás, que através do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), da Coordenadoria de Segurança Institucional e Inteligência (CSI) e do Grupo de Atuação Especial em Grandes Eventos do Futebol (GFUT), deflagrou a Operação Penalidade Máxima na manhã desta terça-feira (14).

O Vila Nova Futebol Clube aguarda a manifestação do MP/GO com mais informações e ressalta seu papel colaborativo e o compromisso com valores éticos, morais e de lisura que são princípios do clube e do esporte."