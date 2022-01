Esporte Vila Nova deseja evolução após tropeço em Catalão Para o técnico Higo Magalhães, o time colorado criou chances para vencer Crac e não aproveitou. Sequência é de jogos contra Aparecidense e Atlético-GO

O Vila Nova quer corrigir erros que o clube demonstrou neste início de temporada para a sequência da fase de classificação do Campeonato Goiano. Depois de vencer na estreia, o Tigre ficou no empate por 1 a 1 com o Crac pela 2ª rodada do Estadual. A equipe colorada vencia o duelo, mas cedeu a igualdade ao Leão do Sul, no domingo (30), no estádio Genervino da Fonseca, em ...