Esporte Vila Nova deseja título e folga no calendário Atalho na disputa da Copa do Brasil de 2022 é visto como recompensa interessante na final da Copa Verde

O Vila Nova já pensa em 2022 e quer uma “folga” no calendário, mas depende de uma conquista de título da Copa Verde. Além do troféu inédito em jogo contra o Remo, o campeão garante vaga direta na 3ª fase da Copa do Brasil.Normalmente a 3ª fase é disputada após a conclusão do Campeonato Goiano, o que permitirá uma tranquilidade para o Vila Nova na disputa do Estadual. Em ...