O Vila Nova desperdiçou chances e voltou a perder na Série B. Nesta terça-feira (7), o Tigre foi superado por 2 a 0 pelo Brusque, no OBA, em partida válida pela 11ª rodada da Série B. Zé Mateus e Daniel Amorim, contra, fizeram os gols do duelo em Goiânia.



A partida ficou marcada pela eficiência do time visitante e falta de pontaria do Vila Nova. A equipe goiana finalizou 16 vezes, nenhuma vez na direção do gol. O Brusque acertou o alvo quatro vezes e marcou dois gols.

Com o resultado, o Vila Nova segue na zona de rebaixamento da Série B. Com 10 pontos, o Tigre é o 19º colocado, à frente apenas do Guarani, que tem 9 na lanterna da competição. O Brusque conquistou os primeiros pontos como visitante no OBA e subiu para a 8ª colocação com 13 pontos.

O próximo compromisso do Vila Nova será contra o CRB, no sábado (11). O Tigre encara o Galo no Estádio Rei Pelé, a partir das 16h30, pela 12ª rodada da Série B. No mesmo dia, mais cedo (11 horas), o Brusque enfrenta o Ituano, no Estádio Augusto Bauer.

CHANCES PERDIDAS

Com a necessidade de vitória para deixar a zona de rebaixamento da Série B, o Vila Nova tomou iniciativa na partida e dominou o Brusque ao longo da primeira etapa. O volume ofensivo, porém, não resultou em gol colorado no OBA.

Não foi por falta de tentativa. No 1º tempo, o Tigre finalizou sete vezes. A equipe colorada, no entanto, seguiu com pontaria ruim e não acertou o alvo em nenhuma das tentativas. Foram cinco chutes para fora e três bloqueados.

As melhores oportunidades ocorreram com Pablo Dyego, aos 14 minutos, Wagner, aos 23 minutos, e Daniel Amorim, aos 32 minutos. O arremate do centroavante explodiu na trave do goleiro Jordan, após cobrança de escanteio.

SÓ DEU VILA

O ímpeto do time colorado não diminuiu no retorno do intervalo, mas o clube goiano seguiu com o problema para acertar o alvo e levar perigo real ao goleiro Jordan. Com 20 minutos do 2º tempo, o número de finalizações já havia subido de sete para 12, a favor do Tigre, que não acertou a meta do Brusque.

Matheuzinho, aos 5 minutos da etapa final, e Pablo Dyego, aos 8 minutos, tiveram boas chances após finalizações de fora da área, que tiraram tinta da trave direita da meta do goleiro Jordan. O domínio colorado foi no sistema ofensivo e defensivo, que segurou a equipe catarinense.

IMPACIÊNCIA DA TORCIDA

Depois de sequência de chances perdidas, a torcida do Vila Nova passou a vaiar a equipe colorada a cada chute ou passe errado do time no OBA. As reclamações da torcida vilanovense aumentaram após os 26 minutos da etapa final.

Após jogada que começou na ponta direita com Junior Todinho, o volante Zé Mateus foi acionado na faixa central e, livre, acertou uma bomba de fora da área. O chute foi indefensável para o goleiro Tony, que até tentou saltar para espalmar a bola, mas não alcançou a pelota: 1 a 0, Brusque. Após o gol, os torcedores cantaram “time sem vergonha”.

GOL CONTRA E FIM

A situação do Vila Nova que ficou complicada com o 1 a 0 piorou aos 38 minutos. Depois de cobrança de falta, do experiente lateral direito Pará, o volante Arthur Rezende desviou a bola, que explodiu no peito do atacante Daniel Amorim e entrou para o Brusque ampliar no OBA.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série B - 11ª rodada

Jogo: Vila Nova 0x2 Brusque

Local: OBA (Goiânia/GO)

Data: 7/6/2022

Horário: 19 horas

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva/MG

Assistentes: Celso Luiz da Silva/MG e Ricardo Junio de Souza/MG

VAR: Marco Aurélio Ferreira/MG

VILA NOVA: Tony; Moacir, Rafael Donato, Renato e Jefferson (João Lucas); Rafinha (Pablo Roberto), Arthur Rezende e Wagner (Rubens); Matheuzinho (Jean Silva), Daniel Amorim e Pablo Dyego (Diego Tavares). Técnico: Dado Cavalcanti.

BRUSQUE: Jordan; Pará, Wallace Reis, Jeferson Santos e Airton (Wagner Balotelli); Zé Mateus, Rodolfo Potiguar, Alex Ruan (Álvaro) e Toty (Matheus Trindade); Crislan (Junior Todinho) e Alex Sandro (Jailson). Técnico: Luan Carlos.

Gols: Zé Mateus, aos 26 minutos (Brusque) e Daniel Amorim, contra, aos 38 minutos do 2º tempo (Brusque).

Cartões amarelos: Rafinha, Jefferson, Jean Silva (Vila Nova), Alex Ruan, Luan Carlos [técnico], Álvaro e Zé Mateus (Brusque).

Público pagante: 2.233

Renda: R$ 20.290,00