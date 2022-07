O Vila Nova não deve parar no mercado após mais sete contratações no ano. Porém, caso novas contratações ocorram serão reforços pontuais. Nesta semana, o clube trabalha para regularizar os jogadores que já foram anunciados.

Segundo o diretor de futebol do Vila Nova, Frontini, o clube precisa ficar atento ao mercado. A equipe colorada acertou as contratações de Jonata Bastos, Kaio Nunes, Matheus Mancini, Renan Bressan, Neto Pessoa, Matheus Souza e Sousa nas últimas semanas.

“Falar que não vai contratar é muito cedo. A janela vai ser curta, tem 27, 28 dias para fazer alguma coisa para terminar o campeonato. Temos de ter sucesso imediato nos próximos jogos, é o que estamos precisando. Talvez seja necessário uma ou outra peça pontual, mas é cedo para falar”, resumiu Frontini, que acredita que todos os reforços contratados serão regularizados até sexta-feira (22).

Das sete novidades, Kaio Nunes, Matheus Mancini e Jonata Bastos estão regularizados e podem estrear contra o Vasco, no sábado (23). Renan Bressan, Neto Pessoa, Matheus Sousa e Souza aguardam a regularização dos contratos.

O Vila Nova tenta contra o Vasco iniciar a recuperação na Série B, na abertura do 2º turno. O time colorado terá de repetir a campanha que fez no returno da competição nacional no ano passado para garantir a permanência neste ano.

“Fiz esse tipo de conta, de repetir o 2º turno do ano passado. Vamos se apegar a isso, mas temos que ir jogo a jogo. Cada jogo é uma decisão. O resultado contra o Sport foi positivo, time que briga para subir. Temos de ser estratégicos. Contra o Sport, o jogo mostrou comprometimento dos atletas, a estratégia (se defender) deu certo. Estamos contando com os atletas, acreditamos que podemos sair dessa situação”, salientou o dirigente.