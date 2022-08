O Vila Nova deve repetir a escalação que venceu o Náutico diante do Sampaio Corrêa, nesta quinta-feira (25), pela 26ª rodada. A única dúvida do técnico Allan Aal é de um atleta que pode integrar os relacionados para a partida, que será disputada no OBA.

Caso não faça nenhuma modificação de última hora, o técnico Allan Aal deve escalar o Vila Nova com: Tony; Alex Silva, Rafael Donato, Alisson Cassiano e Willian Formiga; Ralf, Sousa, Arthur Rezende e Wagner; Kaio Nunes e Neto Pessoa.

O meia Renan Bressan segue fora com problema muscular. Já o meia Marlone, que estava com desconforto muscular, treinou nesta quarta-feira (24), mas sua presença entre os relacionados ainda não está confirmada.

Vila Nova e Sampaio Corrêa se enfrentam no OBA, a partir das 19 horas desta quinta-feira. Se vencer, o time colorado deixará a zona de rebaixamento de maneira momentânea já que na 26ª rodada há o confronto direto entre Operário-PR e CSA, que impediria o Tigre de se manter fora do Z4 mesmo em caso de um possível triunfo.

Leia também

- Vila Nova faz promoção para aumentar média de público

- Invicto no 2º turno, Tigre aumenta desempenho por permanência