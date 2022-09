O Vila Nova deve ter duas mudanças no time titular para enfrentar o CRB-AL nesta quinta-feira (22), às 21h30, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. A equipe deve contar com duas novidades no ataque.

Destaque na arrancada colorada, o atacante Kaio Nunes saiu da partida contra o Brusque, em Santa Catarina, com uma entorse no tornozelo e deve ser desfalque. Com isso, Hugo Cabral aparece como a principal opção para entrar na equipe.

Outra novidade na parte ofensiva do Tigre deve ser o centroavante Neto Pessoa, que se recuperou de uma lesão e tem treinado na formação titular. O técnico Allan Aal ainda não confirma, mas o atacante deverá ganhar a vaga de Daniel Amorim na escalação desta quinta-feira (22).

Sem maiores desfalques, o Vila Nova deverá entrar em campo com: Tony; Alex Silva, Rafael Donato, Matheus Mancini e Willian Formiga; Sousa, Jean Martim e Wagner; Dentinho, Neto Pessoa (Daniel Amorim) e Hugo Cabral.

Com 34 pontos, o Vila Nova ocupa a 16ª colocação na tabela de classificação da Série B e precisa vencer para não depender de outros resultados e seguir fora da zona do rebaixamento.