O Vila Nova deve ter quatro mudanças para o jogo desta quinta-feira (2) contra o Guarani. O técnico Dado Cavalcanti pretende fazer mudanças por precaução física, opção técnica e promover o retorno de Arthur Rezende ao time titular, após o volante cumprir suspensão automática.

Arthur Rezende volta ao time na posição de Pablo Roberto, que o substituiu no empate sem gols com o Grêmio. As mudanças por questões físicas devem ser as entradas de Moacir e Rafael Donato nas vagas de Alex Silva e Alisson Cassiano, que deixaram o duelo com o time gaúcho com dores musculares.

A última alteração deve ser no sistema ofensivo. Por opção técnico, Dado Cavalcanti pode tirar o meia Wagner da equipe titular e promover a entrada do atacante Jean Silva. Desta forma, Matheuzinho atuaria mais centralizado no meio-campo.

O provável Vila Nova para o duelo contra o Guarani tem: Tony; Moacir, Rafael Donato, Renato e Bruno Collaço; Rafinha, Arthur Rezende e Matheuzinho; Jean Silva, Daniel Amorim e Pablo Dyego.

As equipes se enfrentam no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, nesta quinta-feira, a partir das 21h30. O duelo válido pela 10ª rodada marca o encontro dos dois últimos colocados da Série B.