Aparecidense e Vila Nova se juntaram a Atlético-GO e Goiás e estão classificados às quartas de final do Goianão 2023. Camaleão e Tigre confirmaram o avanço de fase com os resultados do complemento da 9ª rodada da competição estadual.

As duas equipes estão com 16 pontos e não vão deixar os oito primeiros colocados por causa do confronto direto entre Iporá x Goiânia pela 11ª rodada.

Grêmio Anápolis, Inhumas e Morrinhos já não podem passar Vila Nova e Aparecidense na tabela. O Goianésia até pode chegar a 16 pontos e cinco vitórias e ultrapassar a dupla, mas Goiânia ou Iporá não, já que só um deles pode ultrapassar Tigre e Camaleão se o confronto direto tiver um vencedor - se empatarem, nenhum passará Aparecidense e Vila Nova.

Com os avanços de Camaleão e Tigre, o Goianão possui quatro times classificados. Nas duas rodadas finais, além dos outros quatro classificados, às posições no G8 serão definidas. Essas colocações vão definir os confrontos das quartas de final. Os quatro primeiros jogam como mandantes na partida de volta e o líder possui essa vantagem até uma eventual final de campeonato.

Além dos classificados, as duas rodadas finais vão definir os times rebaixados à Divisão de Acesso. Grêmio Anápolis e Inhumas estão na zona de rebaixamento e podem ser rebaixados na rodada deste final de semana, a 10ª do Goianão 2023.