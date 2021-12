Esporte Vila Nova e Corumbaíba iniciam decisão do Campeonato Goiano de futsal masculino Jogo de ida será no ginásio de Campinas, a partir das 20 horas desta quinta-feira (9). Ingressos custam 20 reais (inteira)

Vila Nova e Corumbaíba disputam nesta quinta-feira (9) o jogo de ida da final do Campeonato Goiano de futsal masculino. As equipes confirmaram o favoritismo e chegaram à decisão do torneio estadual. A primeira partida será disputada em Goiânia, no ginásio de Campinas, a partir das 20 horas. O jogo da volta será no interior, na próxima terça (14), às 19 horas. Os ingr...