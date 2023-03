Vila Nova e Náutico vão disputar o primeiro confronto eliminatório entre eles na história. Tigre e Timbu duelam nesta quinta-feira (9) pela 2ª fase da Copa do Brasil. Quem vencer avança no torneio nacional. Se a partida terminar empatada, a decisão será definida nos pênaltis.

O retrospecto entre Vila Nova e Náutico é equilibrado. Em 25 jogos, o Tigre venceu 11 vezes, o Timbu ganhou em 12 oportunidades e apenas duas vezes partidas entre os times terminaram empatadas. Todos os duelos foram válidos pela Série B do Campeonato Brasileiro. Os dados são do Futebol de Goyaz.

No ano passado, Vila Nova e Náutico se enfrentaram pela Série B. O Timbu acabou rebaixado à Série C e perdeu os dois jogos que disputou contra a equipe goiana. Por 2 a 0 no 1º turno, no OBA, e 2 a 1, nos Aflitos, no 2º turno.

Vila Nova e Náutico vão se enfrentar nesta quinta-feira, a partir das 19 horas, nos Aflitos. Quem avançar na Copa do Brasil, além da vaga, receberá premiação de R$ 2,1 milhões.