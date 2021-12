Esporte Vila Nova e Remo decidem Copa Verde após destinos diferentes na Série B Equipes decidem torneio após permanência colorada e rebaixamento da equipe paraense

Adversários frequentes desde a fase de grupos da Série C de 2020, Vila Nova e Remo se enfrentam nesta quarta-feira (8) pelo jogo de ida da final da Copa Verde em momentos distintos na temporada e com elencos diferentes da decisão que as equipes protagonizaram no início deste ano, com título da Série C para o clube goiano.Do lado colorado, apenas o zagueiro Rafael Donato e ...