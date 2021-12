Esporte Vila Nova e Remo reeditam final da Série C, agora na Copa Verde Equipes iniciaram o ano com a disputa da final da Série C, que foi conquistada pelo Tigre, e vão terminar a temporada em uma decisão inédita no torneio regional

O Remo venceu o Paysandu, neste sábado, no estádio Baenão, por 2 a 0, com gols marcados pelo atacante Neto Pessoa e avançou à final da Copa Verde. O Leão será o adversário do Vila Nova na decisão. O time goiano passou pelo Nova Mutum-MT na semifinal e garantiu vaga para sua primeira final do torneio regional. Remo e Paysandu fizeram jogo movimentado no estádio Bae...