Esporte Vila Nova e Sesc lançam projeto com aulas de iniciação esportiva Projeto é gratuito e voltado para crianças de 4 a 16 anos que estudam na rede pública

Em parceria com o Sesc, o Vila Nova vai lançar um projeto de iniciação esportiva, de aulas de futebol e outros esportes para crianças de 4 a 16 anos, que estudam na rede pública. O lançamento do projeto será no OBA, nesta terça-feira (29), a partir das 9 horas. Além da obrigatoriedade de que a criança estude na rede pública, famílias precisam ter renda per capita de até 2 sal...