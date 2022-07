O Vila Nova empatou sem gols com a Ponte Preta, nesta quinta-feira (14), no Estádio José Liberatti, Osasco-SP, pela 3ª rodada do Brasileiro de Aspirantes. O time colorado permanece invicto e na faixa de classificação da competição Sub-23, mas perdeu a liderança do Grupo B com a nova igualdade.

O Tigre conquistou o 5° ponto com o empate com a Ponte Preta e caiu para a 2ª posição do Grupo B. A pontuação é a mesma do time de Campinas-SP e do RB Bragantino, que venceu o Juventude no outro jogo da rodada e lidera por ter melhor saldo de gols (5 a 1) em comparação com a equipe goiana.

Esse foi o segundo empate sem gols do Vila Nova no Brasileiro de Aspirantes, o primeiro foi na estreia, no OBA, com o RB Bragantino. A vitória do Tigre foi contra o Juventude, como visitante.

O próximo compromisso do Vila Nova no Brasileiro de Aspirantes será novamente contra a Ponte Preta. Os times se enfrentam no OBA, pela 4ª rodada da competição Sub-23, no dia 28 deste mês, a partir das 15 horas.

Leia também

- Vila Nova anuncia mais dois reforços para a Série B

- CBF define datas dos jogos que valem acesso para o Vila Nova no Brasileiro Feminino