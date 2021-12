Esporte Vila Nova empata com Nova Mutum-MT e avança à final da Copa Verde Time colorado sofreu o 1º gol no torneio regional, mas garantiu vaga na decisão com empate por 1 a 1. Tigre é o 1º clube goiano que disputará uma final da Copa Verde

O Vila Nova é finalista da Copa Verde 2021. Nesta quinta-feira (2), o time colorado empatou por 1 a 1 com o Nova Mutum-MT e avançou à final do torneio regional. Com vantagem construída no jogo de ida, após goleada de 3 a 0, o Tigre abriu o placar com Alesson no estádio Valdir Doilho Wons, mas cedeu o empate ao Azulão, que fez com Romário - foi o primeiro gol sofrido pel...