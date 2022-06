O Vila Nova é campeão goiano na categoria Sub-20. O caneco foi conquistado, nesta quarta-feira (29), após empate sem gols com o Atlético-GO no segundo duelo da decisão estadual. A partida foi disputada no Estádio Antônio Accioly.

A equipe colorada volta a conquistar o título goiano no Sub-20 após sete temporadas. O Tigre havia sido campeão pela última vez em 2015, quando bateu o Trindade. Além do caneco, o clube vilanovense também garantiu vaga para a disputa da Copa do Brasil da categoria em 2023.

“Gratidão, o trabalho é sério desde o início do ano para conquistar um título. Trabalhamos com dedicação e humildade, nosso grupo é formado por trabalhadores e merecemos esse título. Agora é comemorar porque esse título só podemos conquistar uma vez por ano”, celebrou o meia Wilha, à Eleven Sports.